إصابة مساعدة الرئيس الأمريكى بفيروس كورونا

أصيبت هوب هيكس، مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت إحدى الوكالات الروسية للأنباء.وهوب هيكس كانت متن طائرة الرئاسية، يوم الثلاثاء، لحضور المناظرة التي جمعت الرئيس ترامب والمرشح الديمقراطي لسباق الرئاسة جو بايدن.كما حضرت أيضا تجمع الرئيس ترامب الانتخابي يوم الأربعاء في مينسوتا.هذا، ولم يصدر حتى الآن تعليق من البيت الأبيض حول الرئيس ترامب واحتمال تعرضه للإصابة.