المعارك متواصلة فى قره باخ ودعوات دولية لمفاوضات هادفة

استمر القصف المدفعي العنيف المتبادل بين المقاتلين الأرمن والجيش الأذربيجاني الخميس، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نشر مقاتلين جهاديين في ناغورني قره باخ يعد تطورًا "جديدًا خطيرًا".وجددت روسيا والغرب الدعوات إلى وقف القتال المتواصل منذ أيام في الجيب الانفصالي والذي أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا.وفي دعوة مشتركة، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب وماكرون، الطرفين على العودة إلى المفاوضات الهادفة إلى تسوية هذا النزاع القديم.ورفض رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فكرة عقد محادثات.في مارتوني، القرية الصغيرة الواقعة على بعد 25 كلم من خط الجبهة، أرغم القصف الشديد السكان على الهرب من شراسة الهجمات عبر الاحتماء في أقبية تحت بيوتهم.وقتل أربعة مدنيين نتيجة هذا القصف، وفق الانفصاليين، وأصيب 11 آخرون بينهم أربعة صحافيين على الأقل.وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية مساء الخميس أن "المواجهات متواصلة على طول الجبهة. يجري صد هجمات الأذربيجانيين".من جهتها أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الطرف المقابل قصف أهدافا في مدينة غوراديز.وتعهد أرتاك ألويان وهو عامل بناء يبلغ 54 عامًا، احتمى في قبو منزله مع مسنّ يقطن في حيه، بالبقاء في قره باخ رغم المعارك التي لم تشهد المنطقة مثيلًا لها منذ سنوات.وقال لفرانس برس "بنيت هذا البيت بيدي. لن أذهب إلى أي مكان. الأمر محسوم. سأموت هنا في المعركة الأخيرة".وكان صحافيون بينهم فريق من فرانس برس يجرون مقابلات مع السكان حين وقع قصف قرب مارتوني ما أدى إلى إصابة مراسل ومصور من صحيفة "لوموند" الفرنسية بجروح. ولم يصب أي من صحافيي فرانس برس.دخل البلدان الخصمان في القوقاز في نزاع مرير بشأن منطقة قره باخ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عندما انفصلت المقاطعة ذات الغالبية العرقية الأرمينية عن أذربيجان.وقد اندلعت الأحد أعنف اشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية منذ سنوات وتأكد مقتل نحو 130 شخصا بينما تواصل القتال لليوم الخامس على التوالي.وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس إن قواتها شنت "ضربات مدفعية ساحقة على مواقع القوات الأرمينية في الأراضي المحتلة" طوال الليل.ونفت أذربيجان ما أعلنته يريفان عن إسقاط مروحية أذربيجانية ووقوعها في إيران. وأضافت أن المقاتلين الأرمينيين "أرغموا على التراجع من مواقع كانوا يسيطرون عليها على طول خط الجبهة".ويزعم الطرفان أنهما ألحقا خسائر فادحة ببعضهما، وتجاهلا الدعوات المتكررة من زعماء دوليين إلى وقف القتال.