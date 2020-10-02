رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارك متواصلة فى قره باخ ودعوات دولية لمفاوضات هادفة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
القصف المدفعي العنيف
القصف المدفعي العنيف المتبادل
وكالات
طباعة
استمر القصف المدفعي العنيف المتبادل بين المقاتلين الأرمن والجيش الأذربيجاني الخميس، فيما اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نشر مقاتلين جهاديين في ناغورني قره باخ يعد تطورًا "جديدًا خطيرًا".

وجددت روسيا والغرب الدعوات إلى وقف القتال المتواصل منذ أيام في الجيب الانفصالي والذي أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا.

وفي دعوة مشتركة، حض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب وماكرون، الطرفين على العودة إلى المفاوضات الهادفة إلى تسوية هذا النزاع القديم.

ورفض رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فكرة عقد محادثات.

في مارتوني، القرية الصغيرة الواقعة على بعد 25 كلم من خط الجبهة، أرغم القصف الشديد السكان على الهرب من شراسة الهجمات عبر الاحتماء في أقبية تحت بيوتهم.

وقتل أربعة مدنيين نتيجة هذا القصف، وفق الانفصاليين، وأصيب 11 آخرون بينهم أربعة صحافيين على الأقل.

وأكدت وزارة الدفاع الأرمينية مساء الخميس أن "المواجهات متواصلة على طول الجبهة. يجري صد هجمات الأذربيجانيين".

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن الطرف المقابل قصف أهدافا في مدينة غوراديز.

وتعهد أرتاك ألويان وهو عامل بناء يبلغ 54 عامًا، احتمى في قبو منزله مع مسنّ يقطن في حيه، بالبقاء في قره باخ رغم المعارك التي لم تشهد المنطقة مثيلًا لها منذ سنوات.

وقال لفرانس برس "بنيت هذا البيت بيدي. لن أذهب إلى أي مكان. الأمر محسوم. سأموت هنا في المعركة الأخيرة".

وكان صحافيون بينهم فريق من فرانس برس يجرون مقابلات مع السكان حين وقع قصف قرب مارتوني ما أدى إلى إصابة مراسل ومصور من صحيفة "لوموند" الفرنسية بجروح. ولم يصب أي من صحافيي فرانس برس.

دخل البلدان الخصمان في القوقاز في نزاع مرير بشأن منطقة قره باخ منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عندما انفصلت المقاطعة ذات الغالبية العرقية الأرمينية عن أذربيجان.

وقد اندلعت الأحد أعنف اشتباكات بين القوات الأرمينية والأذربيجانية منذ سنوات وتأكد مقتل نحو 130 شخصا بينما تواصل القتال لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية الخميس إن قواتها شنت "ضربات مدفعية ساحقة على مواقع القوات الأرمينية في الأراضي المحتلة" طوال الليل.

ونفت أذربيجان ما أعلنته يريفان عن إسقاط مروحية أذربيجانية ووقوعها في إيران. وأضافت أن المقاتلين الأرمينيين "أرغموا على التراجع من مواقع كانوا يسيطرون عليها على طول خط الجبهة".

ويزعم الطرفان أنهما ألحقا خسائر فادحة ببعضهما، وتجاهلا الدعوات المتكررة من زعماء دوليين إلى وقف القتال.

موضوعات متعلقة

«الأهلى للتنمية العقارية» تتبرع بسداد قيمة تصالح مخالفات البناء لـ1000 أسرة

محمد حلاوة يتحمل قيمة التصالح عن 1000 مخالفة لمحدودى الدخل

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تسريب يفضح المقاول الهارب محمد علي: «قطر بتحبني وهتدفع» (فيديو)

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

لماذا يعاني الكثيرون من صرير الأسنان؟

السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـ«كوفيد-19»

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

الحاج علي: تخفيضات كبيرة على إصدارات هيئة الكتاب بمعرض الإسكندرية

إقبال كبير على العرض المسرحي "أفراح القبة" في موسمه الجديد

أصغر روائي في مصر يهدي وزيرة الثقافة روايته الجديدة

وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)