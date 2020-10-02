ماكرون: تركيا نقلت 300 مقاتل من الجماعات الإرهابية فى سوريا إلى أذربيجان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تركيا نقلت 300 مقاتل من الجماعات الإرهابية في سوريا إلى أذربيجان عبر مدينة غازي عنتاب.وأضاف "ماكرون"، خلال تصريحات له في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، أنه سيتواصل مع أردوغان وسأطلب منه تقديم تفسيرات لقضية إرسال مقاتلين سوريين إلى أذربيجان.وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أنه تواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن واتفقا في وجهتي نظر بشأن أزمة أذربيجان وأرمينيا.وكانت قد اندلعت صباح 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناغورني قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.