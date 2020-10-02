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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنرال روسى: روسيا ستنشئ قريبًا أحدث شبكة عسكرية لمراقبة الفضاء

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:43 ص
الفضاء
الفضاء
وكالات
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أعلن قائد الجيش الـ15 للقوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق أندريه فيشينسكي، أن شبكة عسكرية حديثة، ستنشأ في روسيا قريبًا، لمراقبة الفضاء ورصد الأهداف في الفضاء القريب.

وقال فيشينسكي في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع، إنه "خلال السنوات القريبة ستنشر في روسيا شبكة من الأنظمة الخاصة للمراقبة التقنية وأنظمة الرصد الإلكترونية من الجيل الجديد".

وأشار إلى أنه سيتم نشر تلك الأنظمة في مختلف المناطق الروسية، بما فيها ألتاي والشرق الأقصى وجمهورية بورياتيا والقرم.

وأوضح أن تشغيل الأنظمة الجديدة سيمكن القوات الفضائية الروسية من المراقبة الدائمة للفضاء القريب، مشيرًا إلى أن الأنظمة الجديدة مصنعة باستخدام التكنولوجيات الحديثة، ما يسمح بزيادة قدراتها القتالية.

وأشار فيشينسكي كذلك إلى أنه من بين أولويات تطوير منظومة الإنذار المبكر بالهجمات الصاروخية تحديث عناصرها الفضائية، التي تخضع حاليا للاختبارات.

وأكد أنه في إطار الاختبارات تم إطلاق 4 أجهزة فضائية، ومن المقرر إتمام التجارب قبل نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن رابع قمر من نوع "توندرا"، تابع لهذه المنظومة تم إطلاقه في يونيو الماضي. ويسمح العنصر الفضائي من منظومة الإنذار المبكر بمراقبة أراضي الولايات المتحدة ورصد إطلاق الصواريخ منها ومتابعة مساراتها وتحديد المكان المحتمل لسقوط رؤوسها القتالية.

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