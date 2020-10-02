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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولتون: ترامب قد يسحب الولايات المتحدة من الناتو حال فوزه فى الانتخابات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:55 ص
بولتون
بولتون
وكالات
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اعتبر المستشار السابق للبيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قد يعلن انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وصرح بولتون، في حديث لإذاعة "Times Radio Thursday": "لا يمكن القول أننا أقنعناه بأن الناتو يمثل فعلًا تحالفًا جيدًا للغاية، في الحقيقة هو رأى أنه ليس بإمكانه تجاوز الخط والدعوة عمليًا إلى الانسحاب".

وأضاف بولتون: "في حال إعادة انتخابه، سيتضاءل هذا الحاجز السياسي بشكل ملموس، هذا إن لم يختف تمامًا".

وأوضح المستشار السابق أنه لن يكون على ترامب، حال فوزه الولاية الرئاسية الثانية، أن يقلق كثيرًا من ردود الأفعال السياسية المحتملة داخل الولايات المتحدة، و"لهذا السبب غرائزه وميوله ستتحرر بشكل تام".

وسبق أن وجه ترامب انتقادات كثيرة إلى الناتو واصفًا إياه بالتحالف الذي "عفا عليه الزمن"، كما اتهم الدول الأعضاء فيه بعدم دفع حصتها المالية "العادلة".

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