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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المجلس الأوروبى: لوكاشينكو ليس مدرجًا على لائحة الأشخاص المشمولين بعقوبات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
شارل ميشال
شارل ميشال
وكالات
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للصحافيين الجمعة أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وتشمل هذه العقوبات نحو 40 مسؤولًا بيلاروسيًا متهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس. وقال ميشال إن "الرئيس لوكاشنكو ليس على اللائحة".

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