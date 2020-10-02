المجلس الأوروبى: لوكاشينكو ليس مدرجًا على لائحة الأشخاص المشمولين بعقوبات

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للصحافيين الجمعة أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ليس على لائحة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي.وتشمل هذه العقوبات نحو 40 مسؤولًا بيلاروسيًا متهمين بقمع المعارضة أو بتزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس. وقال ميشال إن "الرئيس لوكاشنكو ليس على اللائحة".