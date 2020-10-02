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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة توافق على بيع صفقة صواريخ تكتيكية لكوريا الجنوبية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:48 ص
صواريخ تكتيكية
صواريخ تكتيكية
أ ش أ
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية موافقتها على صفقة محتملة قد تتيح بيع صواريخ "AIM-9X Block II" التكتيكية لكوريا الجنوبية.

وتبلغ قيمة الصفقة 158.1 مليون دولار، وقد سلمت وكالة التعاون الدفاعي الأوراق اللازمة إلى الكونجرس لإعلامه بصفقة البيع المحتملة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أذاعته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس- إن كوريا الجنوبية طلبت شراء 155 صاروخا من هذا النوع، و50 صاروخا من طراز "AIM-9X Block II Captive Air" التدريبي و40 وحدة لتوجيه الصواريخ التكتيكية للطرازين، إضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا والدعم التقني اللازم لتشغيلها.

وذكرت "الخارجية الأمريكية" أن هذه الصفقة المحتملة تدعم جهود كوريا الجنوبية في تطوير دفاعاتها، وأنها لن تواجه صعوبة في إدخال هذه الأسلحة ضمن عتادها العسكري، مشددة على أن الصفقة لن تقوم بتغيير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

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