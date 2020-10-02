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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دول الاتحاد الأوروبى تتفق على فرض عقوبات ضد سلطات بيلاروس

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
شارل ميشيل
شارل ميشيل
وكالات
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أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت يوم الخميس إلى توافق حول فرض عقوبات على سلطات بيلاروس على خلفية الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وقال ميشيل، في مؤتمر صحفي عقده عقب اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "قررنا تطبيق عقوبات ضد سلطات بيلاروس تم تنسيقها في أغسطس".

وأضاف ميشيل أن عقوبات الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وستستهدف 40 مسؤولا في أجهزة السلطة في بيلاروس يتهمهم التكتل بالتورط في تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسان في البلاد.

وذكر رئيس المجلس الأوروبي أن هذه القائمة لا تشمل اسم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لكن ذلك قد يتغير.

وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن التوصل إلى إجماع بشأن العقوبات ضد السلطات البيلاروسية تم بعد تغيير قبرص موقفها من القضية مقابل موافقة المشاركين في القمة تبني قرار حاسم ضد تركيا بسبب تصرفاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط يتضمن تهديدا بتطبيق إجراءات تقييدية ضدها.

وتشهد بيلاروس احتجاجات واسعة، يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس الماضي وأفضت إلى فوز لوكاشينكو، الحاكم في البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين، بينما حصدت المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي كانت تعتبر منافسه الأساسي في ظل اعتقال السلطات بعض المرشحين الآخرين، حوالي 10% من الأصوات.

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