الذهب يصعد والآمال تتجه نحو حزمة الإنقاذ الأمريكية

قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة ليتماسك فوق حاجز 1900 دولار على خلفية تجدد الآمال في تحفيز أمريكي، يمكن أن يسهم في تخفيف المتاعب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما دعم نزول الدولار الإقبال على المعدن.وبحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1907.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر عند 1911.66 دولار.وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 1.1 بالمئة عند 1916.30 دولار للأوقية.وتتجه أنظار المستثمرين إلى محادثات بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين للتوصل لاتفاق بشأن حزمة الإنقاذ المرتبطة بـ"كوفيد-19" التي طال انتظارها.ونزل الدولار إلى قاع أكثر من أسبوع مقابل عملات أخرى، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.في غضون ذلك، تباطأ نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي على غير المتوقع في سبتمبر بعد تراجع في طلبات الشراء الجديدة، في حين تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكنها ظلت في مستويات الركود، وهو ما زاد دعم الإقبال على الذهب الذي عتبر ملاذا آمنا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 897.71 دولار للأوقية، فيما ربح البلاديوم واحدا بالمئة ليبلغ 2317.62 دولار للأوقية.