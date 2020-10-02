رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يصعد والآمال تتجه نحو حزمة الإنقاذ الأمريكية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
الذهب
الذهب
وكالات
طباعة
قفز الذهب بأكثر من واحد بالمئة ليتماسك فوق حاجز 1900 دولار على خلفية تجدد الآمال في تحفيز أمريكي، يمكن أن يسهم في تخفيف المتاعب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما دعم نزول الدولار الإقبال على المعدن.

وبحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1907.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر عند 1911.66 دولار.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 1.1 بالمئة عند 1916.30 دولار للأوقية.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محادثات بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين للتوصل لاتفاق بشأن حزمة الإنقاذ المرتبطة بـ"كوفيد-19" التي طال انتظارها.

ونزل الدولار إلى قاع أكثر من أسبوع مقابل عملات أخرى، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تباطأ نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي على غير المتوقع في سبتمبر بعد تراجع في طلبات الشراء الجديدة، في حين تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكنها ظلت في مستويات الركود، وهو ما زاد دعم الإقبال على الذهب الذي عتبر ملاذا آمنا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 23.92 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 897.71 دولار للأوقية، فيما ربح البلاديوم واحدا بالمئة ليبلغ 2317.62 دولار للأوقية.

موضوعات متعلقة

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

قرار هام من «التعليم» بشأن عدد أيام الدراسة

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

محمد الباز يكشف تفاصيل «مذكرات هيكل» في حفل توقيع كتابه

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-10-2020

محاولات لإبعاد حيتان عن بحيرة «المناورات العسكرية» باسكتلندا

بعد 7 سنوات من النزاع القضائى.. فنانة تثبت نسبها وتحصل على لقب «أميرة بلجيكا»

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للفنون الشعبية بالإسكندرية

الحاج علي: تخفيضات كبيرة على إصدارات هيئة الكتاب بمعرض الإسكندرية

إقبال كبير على العرض المسرحي "أفراح القبة" في موسمه الجديد

أصغر روائي في مصر يهدي وزيرة الثقافة روايته الجديدة