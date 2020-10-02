رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية: سنقوم بما يلزم حال استمرار على تركيا التنقيب بالمتوسط

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
التنقيب بالمتوسط
التنقيب بالمتوسط
أحمد عاشور
طباعة
أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسىة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بما يلزم في حال استمرت تركيا على التنقيب شرقي المتوسط.

بينما تواصل تركيا التنقيب عن الغاز في مياه تطالب فيها الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

دول أوروبية تدعم موقف قبرص ضد محاولات تنقيب تركيا

وكان رئيس الوزراء اليوناني نيكوس ديندياس، قد أعلن عن دعمه الكامل للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس لرد موحد وثابت وحاسم تجاه عمليات التنقيب التركية غير القانونية في مياه بلاده.

وقدم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، دعم بلاده لدعوة قبرص تجديد العقوبات الأوروبية على أفراد وشركات ضالعة في تنقيب تركيا عن الغاز.

وأضاف بعد محادثات مع خريستودوليديس، مساء الأربعاء الماضي، أن احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا يجب أن يظل مطروحا في حال مضت تركيا قدما في تحركاتها غير القانونية.

كما أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية، عن رفض بلادها بحث تركيا أحادي الجانب عن احتياطيات الطاقة في شرق البحر المتوسط، مضيفة أن مثل هذه الإجراءات تعرقل سبيلا تفاوضيا للخروج من نزاع أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية.

وطالبت النمسا بضرورة توضيح الخطوط الحمراء أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتجميد مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

تدريبات عسكرية بحرية بين مصر وفرنسا في البحر المتوسط

وكانت منطقة شرق البحر المتوسط، قد شهدت أمس الخميس، إجراء عسكري مشترك بين مصر وفرنسا في إطار التصعيد ضد تركيا.

وأعلنت القوات المسلحة المصرية عن إجراء عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وقالت في بيان لها إن التدريب تم "باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209 1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE)".

وتضمن التدريب "العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة؛ منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلًا، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية".

وأضافت: "اشتمل التدريب أيضًا على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار، وأظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم

موضوعات متعلقة

محمد حلاوة يتحمل قيمة التصالح عن 1000 مخالفة لمحدودى الدخل

«الأهلى للتنمية العقارية» تتبرع بسداد قيمة تصالح مخالفات البناء لـ1000 أسرة

تأكيدا لـ«الدستور».. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات البترول

ماهو موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

لماذا يعاني الكثيرون من صرير الأسنان؟

السكتة الدماغية قد تكون العارض الأول لـ«كوفيد-19»

«الصيام المتقطع» ليس الطريق الصحيح لإنقاص الوزن

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

الحاج علي: تخفيضات كبيرة على إصدارات هيئة الكتاب بمعرض الإسكندرية

إقبال كبير على العرض المسرحي "أفراح القبة" في موسمه الجديد

أصغر روائي في مصر يهدي وزيرة الثقافة روايته الجديدة

وزيرة الثقافة والشريف يفتتحان معرض الإسكندرية للكتاب (صور)