المفوضية الأوروبية: سنقوم بما يلزم حال استمرار على تركيا التنقيب بالمتوسط

أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسىة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بما يلزم في حال استمرت تركيا على التنقيب شرقي المتوسط.بينما تواصل تركيا التنقيب عن الغاز في مياه تطالب فيها الدولة الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.دول أوروبية تدعم موقف قبرص ضد محاولات تنقيب تركياوكان رئيس الوزراء اليوناني نيكوس ديندياس، قد أعلن عن دعمه الكامل للرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس لرد موحد وثابت وحاسم تجاه عمليات التنقيب التركية غير القانونية في مياه بلاده.وقدم وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، دعم بلاده لدعوة قبرص تجديد العقوبات الأوروبية على أفراد وشركات ضالعة في تنقيب تركيا عن الغاز.وأضاف بعد محادثات مع خريستودوليديس، مساء الأربعاء الماضي، أن احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية ضد تركيا يجب أن يظل مطروحا في حال مضت تركيا قدما في تحركاتها غير القانونية.كما أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية، عن رفض بلادها بحث تركيا أحادي الجانب عن احتياطيات الطاقة في شرق البحر المتوسط، مضيفة أن مثل هذه الإجراءات تعرقل سبيلا تفاوضيا للخروج من نزاع أدى إلى تصاعد التوترات الإقليمية.وطالبت النمسا بضرورة توضيح الخطوط الحمراء أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتجميد مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.تدريبات عسكرية بحرية بين مصر وفرنسا في البحر المتوسطوكانت منطقة شرق البحر المتوسط، قد شهدت أمس الخميس، إجراء عسكري مشترك بين مصر وفرنسا في إطار التصعيد ضد تركيا.وأعلنت القوات المسلحة المصرية عن إجراء عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا، بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.وقالت في بيان لها إن التدريب تم "باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) والغواصة المصرية الحديثة من طراز (209 1400) مع الفرقاطة الفرنسية (LATOUCHE – TREVILLE)".وتضمن التدريب "العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة؛ منها تدريبات تأمين وحماية منطقة ذات أهمية ضد خطر الغواصات ليلًا، وتدريبات الحرب الإلكترونية، والتدريب على الدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وكذلك التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات المواصلات الإشارية".وأضافت: "اشتمل التدريب أيضًا على محاكاة حماية سفينة ذات أهمية خاصة أثناء عبورها منطقة خطرة وتدريبات على الإجراءات المتخذة بواسطة السفن الحربية للدول المختلفة لحماية المناطق الاقتصادية في أعالي البحار، وأظهر التدريب مدى كفاءة أطقم القطع البحرية المصرية والفرنسية المشاركة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليهم