موريتانيا.. دعوة لتوحيد خطبة الجمعة للحث على التمسك بقيم الإسلام

دعت وزارة الشئون الإسلامية بموريتانيا أئمة المساجد والخطباء إلى توحيد خطبة الجمعة بالدعوة إلىالتمسك بالقيم الإسلامية وتحصين أفراد المجتمع من الانحراف الأخلاقي.وقالت الوزارة، في بيان أصدرته مساء الخميس، إن هذه الدعوة تهدف إلى إحياء قيم الإسلام السمحة التي توجب حماية وصون أعراض الناس.وسبق للشئون الإسلامية الموريتانية أن دعت لتخصيص خطب الجمعة للوقاية من كوفيد ـ 19 واحترام الاجراءات الاحترازية.