الاتحاد الأوروبى يتجه لفرض عقوبات على بيلاروس

أكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي، أن الطريق أصبح مفتوحا أمام الاتحاد لفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالقمع في بيلاروس بعد أن أسقطت قبرص حق النقض (الفيتو)، منهية بذلك أسابيع من الجمود.ومن جانبه نبّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عند وصوله للمشاركة بالقمة، إلى أن "التضامن مع اليونان وقبرص غير قابل للتفاوض".وأضاف: "عندما تهاجَم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، عندما لا تحتَرم مياهها الإقليمية، فإن من واجب الأوروبيين إظهار تضامنهم".وكان النزاع في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص حول احتياطات المحروقات، أول موضوع ناقشه رؤساء الدول والحكومات.ويستعمل أعضاء الاتحاد الأوروبي سياسة العصا والجزرة، إذ يجب عليهم ألا يقوضوا الحوار الذي وعدت أثينا وأنقرة باستئنافه عقب وساطة ألمانية، لكن عليهم أيضا إظهار الحزم تجاه تركيا. وتطالب نيقوسيا خاصة بإعطاء إشارة قوية من الاتحاد.وعلقت القمة بعيد الساعة السابعة مساء عقب أربع ساعات من النقاشات، وقال مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس إن "مشروع تسوية يرضي اليونان وقبرص سيجهز ويقدم إلى القادة خلال عشاء العمل".من جهته، شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أن "الساعة حانت لتتناقش أوروبا بشجاعة وصراحة حول نوع العلاقة التي تريدها حقا مع تركيا". واعتبر أنه "لم يعد يمكن التسامح مع استفزازات تركيا".أما رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال فأكد وجود "خيارات عدة مطروحة"، في تلويح بفرض عقوبات على تركيا.في المقابل، اعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن "من مصلحة الاتحاد الأوروبي تطوير علاقة بناءة مع تركيا، رغم كل الصعوبات".أما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فاعتبر أن الأوروبيين "مرتهنون" لليونانيين والقبارصة، مؤكدا أمام البرلمان التركي أنه "مصمم على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة".وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الخميس إلى اتفاق بين اليونان وتركيا حول آلية لتجنب النزاعات.ورسالة الأوروبيين لأنقرة ستكون حاسمة لناحية مصير العقوبات ضد بيلاروس، والجاهزة منذ أسابيع عدة.ووضع الاتحاد الأوروبي قائمة باسم أربعين مسؤولًا بيلاروسيًا متهمين بالمساهمة في قمع المعارضة أو تزوير الانتخابات الرئاسية، لكن يجب إقرارها من طرف جميع الدول الأعضاء.وسيجري نقاش حول توسيع القائمة لتشمل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الذي لم يعد الاتحاد يعترف بصفته الرسمية.وصرحت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا لراديو "إر تي إل" الخميس أن "السلطات البيلاروسية لن تبدأ في سماع دعوتنا للحوار إلا في حال اتخاذ خطوات. إذا انحاز الاتحاد الأوروبي لنا فإن ذلك يمكن أن يساعد كثيرا".