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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون بايدن الفائز فى المناظرة مع ترامب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:40 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أشار استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين اعتبروا المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن فائزا في أول مناظرة تلفزيونية مع الرئيس دونالد ترامب.

وحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته قناة "CNBC" مع مؤسسة "Change Research" للأبحاث، فإن 53% ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا أداء بايدن في المناظرة أقوى، بينما أيد 29% دونالد ترامب.

وقال 45% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء ترامب في المناظرة كان أسوأ مما توقعوه، بينما قال 11% فقط نفس الشيء عن بايدن.

وأعرب 77% من الأمريكيين عن خيبة أملهم إزاء أجواء المناظرة، معتبرين أنها لا تثير مشاعر الاعتزاز لديهم.

وأكد 54% من المشاركين في الاستطلاع عزمهم التصويت لصالح بايدن أثناء الانتخابات، فيما ينوي 41% لتصويت لصالح ترامب، وقال 2% فقط أنهم غيروا آراءهم بشأن المرشحين بعد المناظرة.

وشمل الاستطلاع 925 مواطنا أمريكيًا في كافة أنحاء البلاد، وتقدر نسبة الخطأ بـ3.22%.

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