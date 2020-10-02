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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الأهلى للتنمية العقارية» تتبرع بسداد قيمة تصالح مخالفات البناء لـ1500 أسرة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:11 ص
أحمد صبور
أحمد صبور
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أعلنت شركة الأهلي للتنمية العقارية، والتي يمثلها المهندس أحمد صبور، بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، عن تبرعها بسداد قيمة التصالح فى مخلفات البناء لـ1500 أسرة، وذلك انطلاقا من دورها المجتمعي والتنموي والخيري، وإيمانا منها بالمسؤولية المجتمعية والوطنية لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل محدودي الدخل.

واعتبر أحمد صبور هذه الخطوة إيمانا من الشركة بدور مؤسسات المجتمع المدني والداعمين للمسؤولية المجتمعية من شركات ورجال الأعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية بروح وطنية في هذه المبادرة التي تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل في محافظات الجمهورية.

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