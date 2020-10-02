خوفا من كورونا.. ملكة بريطانيا تلغى جميع الفعاليات بقصر بكنجهام وقلعة وندسور

أعلن قصر بكنجهام، إن الملكة إليزابيث اضطرت لإلغاء جميع الفعاليات الكبيرة في مقري إقامتها بقصر بكنجهام وقلعة وندسور لبقية العام بسبب تفشي فيروس كورونا.وأضاف القصر على موقعه الإلكتروني: "جرى فحص مجموعة متنوعة من الاحتمالات لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن تتم عمليات منح الجوائز والرتب والنياشين بأمان بما يتماشى مع القواعد الإرشادية"، في إشارة إلى الاحتفالات التي يتسلم فيها أحد المكرمين جائزته من أحد أفراد العائلة الملكية.وأضاف: "للأسف، بسبب الأعداد الكبيرة من الضيوف والحاصلين على الجوائز الذين يحضرون، لم يكن من الممكن إيجاد طريقة لتسليم هذه الجوائز بأمان في ظل الظروف الحالية".وتعتزم الملكة (94 عامًا) العودة إلى قلعة وندسور، غرب لندن، هذا الشهر واستخدام قصر بكنجهام فقط للفعاليات والارتباطات المحدودة، تمشيا مع الإرشادات والنصائح ذات الصلة.واضطرت الملكة إليزابيث لإلغاء العديد من الفعاليات بسبب الفيروس هذا العام، ومنها الاحتفال التقليدي بعيد ميلادها في أبريل.