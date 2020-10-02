مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:43 ص
وكالاتطباعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الخميس.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 20ر35 نقطة، أو13ر0%، ليصل إلى 90ر27816 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 80ر17 نقطة، أو 53ر0%، ليصل إلى 80ر3380 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 14ر165 نقطة، أو 45ر1%، ليصل إلى 20ر11583 نقطة.
وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 20ر35 نقطة، أو13ر0%، ليصل إلى 90ر27816 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 80ر17 نقطة، أو 53ر0%، ليصل إلى 80ر3380 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 14ر165 نقطة، أو 45ر1%، ليصل إلى 20ر11583 نقطة.