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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تشارك باجتماع الذكرى الـ25 للمؤتمر العالمي للمرأة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
آمال حمد
آمال حمد
وكالات
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شاركت وزيرة شئون المرأة الفلسطينية آمال حمد، في إجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، للتسريع بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات.

وقالت حمد، في كلمتها عبر تقنية "زووم"، إن الحركة النسوية الفلسطينية تخوض غمار النضال على جبهتين الأولى على المستوى الوطني ضد الاحتلال الاستعماري، والثانية من أجل حقوقها وتعزيز مكانتها.

وأكدت أن المجتمع الفلسطيني بما فيه النساء يؤمن بمبادئ الحرية والعدالة والمساواة وإحترام الكرامة الإنسانية، معتبرة هذه المبادئ القاعدة الأساسية لازدهار المجتمعات.

وأضافت: رغم كل التحديات التي يواجهها شعبنا الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، إلا أننا نسعى لتنفيذ التزاماتنا الوطنية والدولية لتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن دولة فلسطين انضمت إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتبنت الخطة الوطنية التنفيذية لقرار 1325، لتعزيز دور المرأة الفلسطينية في إطار أجندة المرأة والأمن والسلام.

وشكرت حمد نساء العالم على تضامنهن مع المرأة الفلسطينية، وحيت الدول التي تدعم حقوق المرأة الفلسطينية، خاصة في مخيمات اللجوء، خاصة الدول التي صوتت لصالح قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة بشأن المرأة الفلسطينية.

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