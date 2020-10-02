برئاسة عباس.. «مركزية فتح» تصادق على التوافقات التى تمت مع حماس

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اجتماعًا للجنة المركزية لحركة "فتح".وبحثت اللجنة المركزية المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية، والتطورات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، والجهود السياسية التي تقوم بها القيادة للدفاع عن حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.جددت اللجنة المركزية التأكيد على الموقف الفلسطيني الثابت والواضح الرافض لكل المخططات والمؤامرات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، وفي مقدمتها ما يسمى "صفقة القرن" ومخططات الضم الاسرائيلية المنبثقة عنها، والتطبيع المجاني مع دولة الاحتلال.وفي هذا السياق، ثمنت مركزية فتح، ماجاء في خطاب السيد الرئيس محمود عباس الذي ألقاه أمام الدورة الـ 75 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد فيه على الصمود والثبات الفلسطيني في وجه ما تتعرض لها قضيتنا الفلسطينية من محاولات للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.كما قدمت اللجنة المركزية التهاني لأمير دولة الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على توليه منصبه وعلى الثقة التي أولاها له الشعب الكويتي، متمنية الازدهار والتقدم للكويت وشعبها تحت قيادته الحكيمة، مؤكدة أن شعبنا الفلسطيني يكن كل التقدير والاحترام للكويت وشعبها على مواقفهم المشرفة في دعم القضية الفلسطينية.