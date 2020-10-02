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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: 20 مليار دولار مساعدات للمستشفيات لمواجهة كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 06:58 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الخميس، أن المستشفيات ومراكز وعيادات الخدمات الصحية الآخرى على الخطوط الأمامية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على مساعدات حكومية بقيمة 20 مليار دولار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن وزارة الصحة توزع أكثر من 100 مليار دولار على مراكز خدمات الرعاية الصحية التي تكبدت خسائر في الإيرادات نتيجة لمرض كوفيد-19.

وسيكون هذا الدعم المالي متاحا للمستشفيات والعيادات التي تلقت بالفعل بعض المساعدة، لكن لا تزال تعاني من مشاكل مالية.

وقالت الوزارة إن مقدمي الخدمة الصحية "سيكونون مدعوين للتقدم بطلبات للحصول على تمويل إضافي، يأخذ في الاعتبار، الخسائر المالية والتكاليف في شكل نفقات تشغيل جراء فيروس كورونا".

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