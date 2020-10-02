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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية إسرائيل يبحث بدء العلاقات الدبلوماسية مع كوسوفو

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:44 ص
أشكينازي
أشكينازي
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن اتصال هاتفي بين وزير الخارجية غابي أشكينازي ونظيرته من كوسوفو ميليزا هاراديناي، اتفقا خلاله على بدء إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية إلى أن الوزيرين اتفقا على إرسال كوسوفو وفدا إلى إسرائيل لإطلاق عملية إقامة العلاقات.

وأضافت أن أشكينازي قدم الشكر لهاراديناي على ما أعلنته حول نوايا كوسوفو فتح سفارة في القدس وتصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.

من جهتها، كتبت هاراديناي على "تويتر"، اليوم الخميس: "أكدت لنظيري الإسرائيلي التزام كوسوفو بإقامة تعاون وثيق مع إسرائيل في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك... وأكدت للسيد أشكينازي عزمنا فتح السفارة في القدس".

وأضافت أنها قبلت دعوة أشكينازي لزيارة إسرائيل، وأنهما اتفقا على إتمام إقامة العلاقات الرسمية بين كوسوفو وإسرائيل "بأسرع ما يمكن".

يذكر أن إقليم كوسوفو الذي أعلن انفصاله عن صربيا من طرف واحد، وقع اتفاقا حول التجارة مع صربيا بوساطة أمريكية في سبتمبر الماضي. ويشمل الاتفاق إقامة العلاقات بين كوسوفو وإسرائيل. كما أعربت صربيا وكوسوفو عن الرغبة في فتح سفارتين لهما في القدس.

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