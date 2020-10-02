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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تعلن حظر تجوال ليلى فى ولايتين بسبب تفشى كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:40 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
وكالات
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أعلنت السلطات التونسية عن حظر تجوال ليلي في ولايتي المنستير وسوسة بدءًا من يوم الخميس ولمدة 15 يومًا في ظل ارتفاع نسق الإصابات بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأعلن والي المنستير أكرم السبري مساء اليوم أنه تقرر فرض حظر التجوال في الولاية لمدة 15 يوما بداية من الثامنة من مساء اليوم إلى السادسة صباحا.

وأفادت إذاعة المنستير الرسمية بأن السبري أكد أنه تقرر أيضا منع انتصاب الأسواق الأسبوعية في الجهة وغلق قاعات الألعاب الرياضية.

بدورها، أعلنت ولاية سوسة حظر التجوال لمدة 15 يوما بداية من مساء الخميس من الساعة الثامنة ليلا إلى السادسة صباحا.

وكانت لجنة مجابهة الكوارث بولاية سيدي بوزيد قد أقرت اليوم حظر التجوال بمدينتي سيدي بوزيد والسبالة بداية من الخميس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا وتعليق انتصاب الأسواق الأسبوعية بمختلف معتمديات الولاية.

ويأتي فرض حظر التجول بالولايات الثلاث في ظل ارتفاع نسق الإصابات بفيروس كورونا وتوقيا من تفشي العدوى بين المواطنين.

ومن المتوقع تعميم قرار حظر التجوال في مناطق أخرى في البلاد.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة صنفت كل معتمدية تتجاوز فيها نسبة الإصابة بالفيروس 250 مصابا لكل 100 ألف ساكن مناطق موبوءة.

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