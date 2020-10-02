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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تستكمل ترحيل الدواعش الأميركيين فى سوريا والعراق

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 12:37 ص
داعش
داعش
وكالات
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استكملت الولايات المتحدة ترحيل جميع المتشددين الأميركيين الملاحقين لدعمهم تنظيم داعش وكانوا محتجزين في سوريا والعراق، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس، داعية بقية الدول إلى القيام بالمثل.

وسُلّم مؤخرًا أربعة أعضاء يُشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش إلى القضاء الأميركي، ليرتفع بذلك عدد المسلحين المتهمين بالإرهاب إلى عشرة. ونُقل إجمالا 27 مواطنا أميركا من أماكن احتجاز تديرها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن والتي قاتلت التنظيم، وفق بيان لوزارة العدل.

وأوضح مساعد الوزير المكلف الأمن القومي جون ديميرز أنه "بعد عمليات الترحيل هذا الأسبوع، تكون الولايات المتحدة أعادت جميع الأميركيين أنصار تنظيم داعش الذين نعلم باحتجازهم لدى قوات سوريا الديموقراطية والذين وجهنا لهم تهما".

من جهته دعا منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سالز "الدول الأخرى، خاصة في أوروبا الغربية، لتحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها" عبر ترحيلهم ومحاكمتهم.

ويوجد خلاف حول طريقة التعامل مع الإرهابيين الأجانب المحتجزين في سوريا والعراق، والموقوفين أحيانًا مع زوجاتهم وأطفالهم.

وتدافع واشنطن منذ وقت طويل عن ضرورة استلامهم من طرف دولهم الأصلية. في حين تفضل الدول الأوروبية ودول عربية محاكمتهم وإمضاء العقوبة في الدول التي ارتكبوا فيها جرائم.

واستعملت واشنطن نهاية أغسطس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي يتعلق بمصير الإرهابيين الأجانب، ذلك أن النص لم يطالب بترحيلهم.

وتبنت دول عدة في أوروبا على غرار فرنسا وبلجيكا سياسة "حالة بحالة" لترحيل أطفال الإرهابيين وأمهاتهم المحتجزين في الشرق الأوسط.

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