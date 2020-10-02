سماع أصوات اشتباكات جنوب غرب طرابلس فى ليبيا

ذكرت قناة "العربية"، منذ قليل، سماع أصوات اشتباكات جنوب غرب طرابلس في ليبيا.ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن باش آغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق قدم 400 عربة مسلحة عندما طُلب للتحقيق من قبل السراج، ذاكرًا أنه يحاول الآن الوصول للسلطة بهذه الآليات الخارجة عن الشرعية.وأضاف المسماري، في مؤتمر ضحفي، مساء الخميس، أن هناك إرهابيين يتحدثون باسم الشعب الليبي ومطالبه، متسائلًا: "عن أي شعب ليبي تتحدثوا؟".وتابع: "هذه كارثة وفجور في التعابير وفي تقديم حقيقة الأمور في ليبيا وتصديرها للمجتمع المحلي والدولي".وكان الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قد أعلن أن "تركيا تنقل إرهابيين سوريين وغير سوريين من ليبيا إلى أذربيجان".وقال المسماري خلال مؤتمر صحافي على "فيسبوك"، الخميس، إن "مجموعات متطرفة تسيطر على مطارات غرب البلاد".كما شدد على أنه "لدينا تهديد أمني خطير جدًا في غرب البلاد".وأضاف أنه "تم نقل عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين وغير السوريين إلى ليبيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة".كما لفت إلى أن "تنظيم داعش يستفيد من بعض الداعمين له في طرابلس".