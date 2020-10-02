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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 728 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:53 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الخميس، إنها سجلت 728 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد و36157 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 144680 حالة وفاة بفيروس كورونا وأربعة ملايين و847092 إصابة مؤكدة.

والبرازيل لديها ثاني أكبر عدد وفيات بسبب كورونا في العالم خارج الولايات المتحدة.

وانخفضت الإصابات والوفيات اليومية بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة لكن المتخصصين في مجال الصحة يراقبون مدنا بعينها تحسبا للموجة الثانية المحتملة.

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