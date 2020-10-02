ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة طارق محمد مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة النمساوية القادمة من فيينا، اشتبه هانى محمود أحمد، مأمور اللجنة، فى راكب نمساوى يحمل كرتونة وحقيبة كبيرة وحقيبة هاندباج وشنطة لاب توب، نظرا لارتباكه الشديد.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بآشعة الإكسراى بمعرفة محمد جمال الدين، مأمور الفحص، فأفاد بوجود عبوات دوائية.وبالعرض على طارق محمد، مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد وأحمد صبرى، مأمورا تفتيش الركاب، تحت إشراف حازم محمد علي رئيس القسم، لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 39 شريطًا بهما 390 قرصًا من أقراص الترامادول المخدر و7 زجاجات ترامادول مخبأة بين طيات الملابس.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 94 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.