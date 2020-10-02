بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

الكثير من البشائر والمفاجآت السارة تحملها الموازنة الجديدة للعام الحالي 20202021 بين طياتها لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية التي فرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي ومن بعده جائحة كورونا.وفي هذا الصدد تشير أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى المزايا النقدية المقدمة للمواطنين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2020-2021، والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:- بلغت مخصصات الدعم السلعي 115.1 مليار جنيه، منها 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.- زيادة الدعم النقدي لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه.- زيادة مخصصات العلاج المواطنين على نفقة الدولة إلى حدود 7 مليارات جنيه خلال عام 20202021، مقارنة بـ6.6 مليار جنيه خلال عام 20192020 بنسبة ارتفاع 6%.- استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ليشمل عدد أكبر من المحافظات بتكلفة 6.1 مليار جنيه.- مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد 1.7 مليون مستفيد خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، بواقع 500 جنيه شهريًا لكل فرد.- زيادة مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي إلى 19 مليار جنيه بارتفاع قدره 3% عن العام السابق عليه.- رفع دعم تنمية الصعيد بنسبة 25%، لتصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي 20202021.- زيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 46%، ليصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.- تخصيص 8 مليارات جنيه لتطوير 357 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا.- زيادة المعاشات لنحو 10 مليون قائم بالصرف بنسبة 14% بتكلفة إجمالية 295 مليار جنيه، و35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة والتي بدأت تصرف على أقساط ربع سنوية منذ يوليو الماضي.