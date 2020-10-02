رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:20 ص
مدبولي
مدبولي
أميرة ممدوح
طباعة
الكثير من البشائر والمفاجآت السارة تحملها الموازنة الجديدة للعام الحالي 20202021 بين طياتها لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، في إطار جهود الدولة المصرية للتخفيف من وطأة الضغوط الاقتصادية التي فرضها برنامج الإصلاح الاقتصادي ومن بعده جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد تشير أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى المزايا النقدية المقدمة للمواطنين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2020-2021، والتي يتمثل أبرزها فيما يلي:

- بلغت مخصصات الدعم السلعي 115.1 مليار جنيه، منها 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.

- زيادة الدعم النقدي لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه.

- زيادة مخصصات العلاج المواطنين على نفقة الدولة إلى حدود 7 مليارات جنيه خلال عام 20202021، مقارنة بـ6.6 مليار جنيه خلال عام 20192020 بنسبة ارتفاع 6%.

- استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ليشمل عدد أكبر من المحافظات بتكلفة 6.1 مليار جنيه.

- مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد 1.7 مليون مستفيد خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2020، بواقع 500 جنيه شهريًا لكل فرد.

- زيادة مخصصات برنامجي معاش الضمان الاجتماعي إلى 19 مليار جنيه بارتفاع قدره 3% عن العام السابق عليه.

- رفع دعم تنمية الصعيد بنسبة 25%، لتصل إلى 250 مليون جنيه خلال العام المالي 20202021.

- زيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 46%، ليصل إلى نحو 5.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

- تخصيص 8 مليارات جنيه لتطوير 357 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا.

- زيادة المعاشات لنحو 10 مليون قائم بالصرف بنسبة 14% بتكلفة إجمالية 295 مليار جنيه، و35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة والتي بدأت تصرف على أقساط ربع سنوية منذ يوليو الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف تفاصيل «مذكرات هيكل» في حفل توقيع كتابه

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

قرار هام من «التعليم» بشأن عدد أيام الدراسة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2020 وكيفية الحصول عليها فور ظهورها

الصور

image description

الشوط الأول: الزمالك 1 - المصرى 0

image description

كوكبة صحفية تشارك الباز في حفل توقيع «مذكرات هيكل»

image description

محافظ أسيوط يستمع للمطالب العاجلة لذوى الهمم

image description

الباز يفك شفرة عوالم هيكل «بصراحة»

image description

الأهالى يضبطون لص دراجات بخارية بكفرالبطيخ فى دمياط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

بعد طرده أمام المصري.. فرجاني ساسي مهدد بالغياب عن الزمالك 8 أشهر

تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع فايلر.. ورد المدرب وقيمة راتبه

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-10-2020

محاولات لإبعاد حيتان عن بحيرة «المناورات العسكرية» باسكتلندا

بعد 7 سنوات من النزاع القضائى.. فنانة تثبت نسبها وتحصل على لقب «أميرة بلجيكا»

كيف تحضر فنجان قهوة صحي؟

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
عين «عريقات» تنكسر أحيانًا!
مدحت بشاى
الأب.. الحالة 915
د. محمد عفيفي
عبدالناصر فى ميزان نجيب محفوظ
جمال طه
الإشكاليات الخمس الراهنة للأزمة الليبية
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرضًا للفنون الشعبية بالإسكندرية

الحاج علي: تخفيضات كبيرة على إصدارات هيئة الكتاب بمعرض الإسكندرية

إقبال كبير على العرض المسرحي "أفراح القبة" في موسمه الجديد

أصغر روائي في مصر يهدي وزيرة الثقافة روايته الجديدة