«المفسدون».. وثيقة مسربة تكشف خبايا «قطر الخيرية» ذراع «موزة» لتمويل الإرهاب

تكرس موزة بنت ناصر المسند والدة تميم بن حمد الأمير القطري، مؤسساتها من أجل إرسال التمويلات المالية للجماعات الإرهابية، خاصةً تنظيم الإخوان، حول العالم، تحت ستار الأعمال الخيرية والإنسانية.لا تهدأ موزة إلا بنشر سمومها حول العالم، وتقوية الإرهابيين، وإعدادهم في الدول الأوروبية، ليس لنشر الإرهاب في أوروبا فقط، ولكن لتخريب الدول العربية أيضًا.واستخدمت موزة "مؤسسة قطر الخيرية"، التي تترأسها، من أجل دعم الإرهابيين والمتطرفين لعدة سنوات، إذ كشفت دراسة بريطانية، أصدرت اليوم، أن مؤسسة والدة تميم متورطة في قضية إرهاب فيدرالية عام 2002 في أمريكا، كما أنها كانت بمثابة قناة مالية رئيسية لتمويل هجمات القاعدة على السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام 1998.وكشفت الوثيقة سرية من سفارة في الدوحة في أمريكا عام 2009، نشرتها ويكيليكس لاحقًا، أن مؤسسة موزة تعد كيانا يثير يثير قلق حكومة الولايات المتحدة بسبب أنشطتها المشبوهة في الخارج وارتباطها بالإرهابيين، مما يجعلها كيانا مثيرا للشبهات.وأشارت الوثيقة الأمريكية، إلى أن مؤسسة موزة، صنفت في مارس 2008 ككيان داعم للإرهاب ذي أولوية ثالثة من قبل لجنة الاستخبارات المشتركة بين الوكالات حول الإرهاب "IICT".وفي يوليو من نفس العام، حظرت إسرائيل مؤسسة موزة، والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى لعضويتها من اتحاد يحمل اسم "ائتلاف الخير" ويترأسه يوسف القرضاوي الإرهابي الإخواني الهارب ويقيم في قطر، لنقله أموالًا إلى حركة حماس، وبعدها بأربعة أشهر، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية ائتلاف القرضاوي كمنظمة إرهابية أنشأتها قيادة حماس لتسهيل عملية نقل الأموال إليها.