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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«جمعية أسستها موزة».. تفاصيل جديدة عن تمويل قطر لحزب الله

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:33 م
موزة
موزة
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نشرت مجلة "إيكونومي كلاب" "Economy Club" الإلكترونية، نقلًا عن ملف موثق حصلت عليه ما يفيد بأن قطر مازالت حتى الآن تدعم حزب الله وهو المنظمة المصنفة على أنها جماعة إرهابية في عدد من الدول.

وأكد الملف طبقًا للمجلة الأمريكية تورط أفراد من العائلة الحاكمة منذ 2017، في تمويل حزب الله، وتورطهم في أعمال عسكرية غير شرعية منذ عام 2017، وهو أحد أسباب نبذ قطر ومقاطعتها من جانب أربع دول عربية في العام نفسه.

وتابعت المجلة، لقد عرفت قطر بتمويل وتشجيع دور الجماعات المتطرفة التي كان لها دور فعال في نشر الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وعن حزب الله قالت المجلة الأمريكية إن حزب الله يعمل كحزب سياسي في لبنان، ولكن ينفذ هجمات متطرفة ذات دوافع دينية في العراق ولبنان وهو معروف بدعمه لأنشطة النظام الإيراني المتطرفة.

وعن كيفية التمويل قالت المجلة، إن قطر تمول حزب الله بالمال عن طريق جمعيتين خيريتين قطريتين "تحت ستار الغذاء والدواء"وهما "جمعية الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية" و"مؤسسة التعليم فوق الجميع"، التي أسستها والدة الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2012 "موزة المسند".

تأتي هذه المعلومات عقب تمكن عنصر استخباراتي ألماني الجنسية من زرع مقاول مبيعات أسلحة وهما كجزء من عملية شراء المعدات العسكرية في قطر لصالح حزب الله، وفقا لما ذكرت صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية الشهر الماضي.

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