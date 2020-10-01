بدء تأهيل وصيانة دورات المياه داخل الوحدات الصحية بالفيوم

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم البدء فى أعمال إعادة تأهيل وصيانة ورفع كفاءة عدد ١٥ وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة بالفيوم بتنفيذ صيانة شاملة لكافة الأدوات الصحية داخل دورات المياه وبتمويل من منظمة اليونيسف.وأضاف أن الصيانة تشمل دورات المياه بالمركز الطبى الحضرى بكيمان فارس، والمركز الطبى الحضرى بشارع السد العالي، والوحدة الصحية بالشيخ حسن، والوحدة الصحية بالزاوية، والوحدة الصحية بسنوفر، والوحدة الصحية بطبهار،الوحدة الصحية بالنصارية، الوحدة الصحية بالفهمية، الوحدة الصحية بحنا حبيب، الوحدة الصحية برواق، الوحدة الصحية بأبو جندير، الوحدة الصحية ببيهمو، الوحدة الصحية بدكم، الوحدة الصحية بالبراني، الوحدة الصحية بالخمسين.وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة هى من تقوم بتنفيذ كافة أعمال الصيانة والتأهيل عن طريق الإدارة العامة للتشغيل الذاتي انطلاقا من الدور والمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الشركة تجاه المجتمع والأماكن الخدمية التى تقدم خدمات صحية للجمهور.