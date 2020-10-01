إخضاع بدلات السفر وتحويلات العملات الأجنبية بالجهات الحكومية للدفع الإلكتروني

بدأت الجهات الإدارية بالدولة تنفيذ تعليمات الحكومة بإخضاع بدلات السفر وتحويلات العملات الأجنبية لمنظومة الدفع الإلكتروني، تيسيرًا على الجهات الإدارية للقيام بأداء أعمالها على أكمل وجه.ووفقا لمستند تم تعميمه على الجهات الحكومية وصادر عن وزارة المالية، تم استحداث آلية لاستخراج أوامر دفع تحويلات العملات الأجنبية وأوامر دفع بدل السفر على منظومتي الدفع والتحصيل الإلكتروني ومنظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية، بهدف التطوير المستمر للمنظومات الإلكترونية التي تطبق على الجهات الإدارية بالدولة.وأوضح المستند أن النظام الجديد سيتم تفعيله بداية من شهر أكتوبر ضمن المرحلة الثانية من تطبيق المنظومات المالية الإلكترونية بالجهات الحكومية، حيث تلتزم الوحدات الحسابية بكل جهة بإدخال سعر صرف العملات على منظومة GFMIS، ثم إنشاء أمر الدفع سواء كان لتحويل عملات أو بدل سفر وارساله للبنك المركزى فى حالة تحويل العملة وتسليمه للمسافر أو للمفوض فى حالة بدل السفر.وتابع: «يقوم البنك المركزي بتنفيذ التحويل إلى البنك المستفيد حال تحويل العملة والصرف مباشرة للمسافر أو المفوض بعد خصم العمولة المقررة، ويعقب ذلك قيام الوحدات الحسابية بعد إخطار البنك المركزى بالتصديق على أمر الدفع وخصم مبلغ العمولة على حساب الوحدة الحسابية الفرعية، وصولًا إلى إجراء التسويات على المنظومة الإلكترونية».