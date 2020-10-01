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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مؤسسات القتل».. تفاصيل 39 فرعًا تديرها موزة لدعم تنظيم الإرهاب

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:22 م
موزة
موزة
سارة الشلقاني
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عملت موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر تميم بن حمد، على خلق أي قنوات تواصل من أجل تمويل الجماعات الإرهابية، على رأسها تنظيم الإخوان، ومن ثمّ سخّرت مؤسسة قطر، التي تترأسها وتدعي أنها للأعمال الخيرية من أجل تمويل «جماعات الدم»، خاصةً في لندن.

وموّلت مؤسسة موزة 138 مشروعًا في جميع أنحاء أوروبا، معظمها يتعلق بتنظيم الإخوان الإرهابي،
وبلغت التمويلات عشرات ملايين اليورو، فعلى سبيل المثال خلال 2014 أظهر تمويل المؤسسة مشاريع في أوروبا لشبكة الإخوان في أوروبا بقيمة 72 مليون يورو تقريبًا.

وكشفت دراسة بريطانية ركّزت على التمويل الذي تقدمه قطر، خاصةً المؤسسة التي تترأسها موزة إلى جماعة الإخوان الإرهابية داخل أوروبا، مؤكدةً أن مؤسسة والدة أمير قطر توسّعت في عمله، تحت مزاعم أنها مؤسسة إنسانية.

وتمتلك المنظمة الآن 25 مكتبًا قطريًا و14 فرعًا آخر حول العالم، في أكثر من 80 دولة داخل أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتسعى موزة التي هي الحاكم الفعلي داخل القصر القطري إلى نشر الإرهاب حول العالم، عبر ذراع الإخوان الإرهابية.

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