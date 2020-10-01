سلسلة تورّط نور عمرو دياب: ما القصة؟

أثارت نور عمرو دياب الجدل بعد ظهورها مرتدية سلسلة على شكل صليب عبر حسابها بموقع الصور الشهير (إنستجرام).وأحدثت الصور جدلًا كبيرًا في التعليقات من خلال السؤال حول فكرة الصليب، ولماذا قامت بإظهاره بهذه الطريقة.واتضح أن الصليب هو أحد الموديلات القيمة الخاصة ببرند vancleefarpels، ويتواجد على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت»، ويحمل المنتج اسم Magic Alhambra long necklace، 1 motif، ويصل سعره 750 يورو (14 ألف جنيه مصري).