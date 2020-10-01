بالأسماء.. تمويل الشيخة موزة لقيادات الإخوان في بريطانيا لنشر الإرهاب

كشفت دراسة بريطانية صدرت مؤخرا عن أن أموال الدوحة تتدفق عبر مؤسسة قطر الخيرية والتي تترأسها موزة بنت ناصر المسند- والدة الأمير القطري تميم بن حمد- إلى هيئات مقرها بريطانيا وأماكن أخري، بهدف تمويل قيادات تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية داخل لندن تحت ستار الأعمال الخيرية.وأوضحت الدراسة أن مؤسسة الشيخة موزة تتولى تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، وتتستر عليهم تحت مسميات مهنية مختلفة، بادعاء أنهم يعملون لديها، ومن ثم يتقاضون رواتب، لافتة إلى أن القيادي الإخواني المنشق، كمال الهلباوي- رائد تأسيس التنظيم في لندن- بتأسيسه "رابطة المسلمين في بريطانيا"، بالتعاون مع القياديين في الجماعة الإرهابية- سواء الحاليين والسابقين- أبرزهم فادي عيتاني رئيس منتدى الجمعيات الخيرية في بريطانيا، وبلجاسم كحلاليش رئيس مكتب مؤسسة قطر داخل لندن، وخادم الراوي مدير ما يسمى بالمعهد الأوروبي، الذي هو في الأساس أكاديمية لتدريب عناصر الإخوان في فرنسا، وتوفيق قاسمي الرئيس التنفيذي لدار رعاية المسلمين التابع لجماعة الإخوان في لندن.وأشارت الدراسة إلى أنهم شغلوا مناصب بارزة في منظمات تحمل اسم الإغاثة الإسلامية والإنسانية، التي ترعاهم مؤسسة الشيخة موزة في بريطانيا.ونوهت الدراسة أيضا بأن قيادات الإرهابية شغلوا مناصب عدة مثل نائب لرئيس مجلس إدارة شئون المساجد والأئمة، ومجلس "ميناب" الذي أنشئ في عام 2006 لتأسيس نظام التنظيم الذاتي للمساجد حتى عام 2019، وكان وصيًا على المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي أنشئ في عام 1990 من قبل ما تدعى اتحاد المنظمات الإسلامية المرتبط بالإخوان الإرهابية في أوروبا "FIOE" لتدريب الأئمة والنخب المسلمة.