البحرين: اتفاق لبنان وإسرائيل بشأن الحدود البحرية يدعم المنطقة

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق على إطار عمل لإطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة.وأكدت الخارجية البحرينية في بيان تعليقا على هذا الاتفاق، أنه خطوة مهمة لترسيم الحدود بين البلدين وبما يؤدي إلى حفظ حقوق لبنان الشقيق، وفق وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالوساطة والجهود الطيبة التي بذلتها الحكومة الأمريكية؛ لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يفتح فرصة مواتية للتفاوض المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي لما من شأنه حفظ مصالح البلدين وتحقيق مزيد من الاستقرار والسلم والازدهار في المنطقة.ورحّب الرئيس اللبناني ميشال عون، بالإعلان الذي صدر عن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو بشأن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة من الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن عون سيتولى المفاوضة وفقًا لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءًا من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملًا من الطرف الأمريكي أن يستمر في وساطته النزيهة.وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن إعلان اليوم خطة حيوية تخدم مصالح لبنان و"إسرائيل" والمنطقة، معربا عن تطلعه لمحادثات منفصلة لتحديد القضايا العالقة على الخط الأزرق بين "إسرائيل" ولبنان.