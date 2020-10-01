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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 95 من ضحايا «كفتة فرح البحيرة» من المستشفى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:28 م
كفتة فرح البحيرة
كفتة فرح البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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قال مدير مستشفى المحمودية العام بمحافظة البحيرة الدكتور أشرف القلفاط، إن المستشفى استقبل 100 حالة ادعاء نزلة معوية نتيجة تناول وجبة طعام في بفرح بعزبة الفار بدائرة مركز المحمودية، مؤكدًا أنه تم التعامل مع جميع الحالات وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وأكد مدير مستشفى المحمودية العام، أن جميع الحالات غادرت المستشفى ما عدا 5 حالات فقط تحت الملاحظة حاليا، لافتًا إلى أن من بين الحالات التي استقبلها المستشفى ليس عليهم أي أعراض للنزلة المعوية لكن جاءوا إلى المستشفى نتيجة الخوف والشعور بالمرض.

ويشار أن مستشفى المحمودية العام بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الخميس، استقبل 100 شخص بينهم 35 طفلا، مصابين بنزلة معوية عقب تناولهم طعام في حفل زفاف بعزبة الفار التابعة لمركز المحمودية، وتم التعامل مع الحالات وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

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