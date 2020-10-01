لماذا تخصص «موزة» راتبا شهريا للمغتصب الإخواني طارق رمضان؟

لا تستغل «موزة» والدة تميم بن حمد أمير قطر، منصبها في شراء القصور الفارهة بالعواصم الأوروبية فحسب، بل لترأس العديد مما تطلق عليه مؤسسات خيرية في عدة مجالات، بينما هذه المؤسسات تمول الإرهاب حول العالم، وفقا لتقارير صحفية.ولم يقف «شيطان موزة» عند تمويل الإرهابيين فقط، وامتدت لدعم المغتصبين منهم، وتمويل مزاعمهم على غير الحقيقة، ولعل أبرز تلك التمويلات ذهبت إلى طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، المتهم فى عدة جرائم اغتصاب داخل فرنسا.وبحسب الكتاب الفرنسى «أوراق قطر» فإن «مؤسسة قطر الخيرية»، التى أنشأتها «موزة»، عملت على تمويل «رمضان»، بزعم أنه يعمل مستشارًا للمؤسسة فى فرنسا، مشيرًا إلى أن الأخير استخدم الأموال التى أرسلتها والدة أمير قطر فى دفع الرسوم القانونية اللازمة للدفاع عن تهم الاغتصاب ضده.وأوضح الكتاب أن المؤسسة القطرية ترسل ٣٥ ألف يورو شهريًا إلى «رمضان»، بزعم أنه راتب شهرى لكونه «مستشار المؤسسة»، وهو ما تحرص عليه حتى الآن، رغم ثبوت التهم عليه، كما أنه توجه، بعد ظهور الدعوات القضائية ضده واتهامه باغتصاب سيدتين، لسحب ٥٩٠ ألف يورو من حسابات قطرية، واشترى بها شقتين فاخرتين فى إحدى المناطق الراقية بالعاصمة الفرنسية باريس، عقب تأكده من خضوعه للتحقيقات.وتتورط «مؤسسة قطر الخيرية»، التى أنشأها زوجها «حمد» فى عام ١٩٩٢ وتترأسها هى، فى تمويل العديد من الجماعات والعمليات الإرهابية حول العالم، وتقديم دعم مالى لجماعات متطرفة، خاصة فى أوروبا.وتعمل المؤسسة على ضمان استمرار ١٤٠ مشروعًا لها حول العالم، بزعم «العمل الإسلامى»، لكنها فى حقيقة الأمر تمول الإرهاب، وهو ما يتضح فى دفعها مبالغ كبيرة إلى المؤسسات التى تعمل تحت ستار الدين الإسلامى فى إيطاليا، بلغت ٤ ملايين يورو، فى عام ٢٠١٨، تحديدًا إلى مركز يحمل اسم «الهدى» فى روما، تعمل داخله عناصر تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.وكذلك تمول الجمعيات التى تعمل بها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى فرنسا، عبر موظف قديم داخل السفارة القطرية فى باريس، كان يعتبر الحلقة الرئيسية فى سلسلة جمع التمويل للإرهابيين هناك، ويعد أحد رعايا يوسف القرضاوى، القيادى الإخوانى المقيم فى قطر.ويعد «القرضاوى» صديقًا مقربًا لـ«موزة»، والمشرع الدينى الرئيسى لها ولزوجها حمد بن خليفة، وكما يخترع دينًا إسلاميًا جديدًا من وجهة نظره يبيح الإرهاب وإراقة الدماء، عمل على تقنين بدعه وأكاذيبه مع الأسرة الحاكمة فى قطر.ويعمل «القرضاوى» على نشر أفكاره المتطرفة، بدعم من والدة أمير قطر، وعبر أذرعه فى الدول الأوروبية، خاصة أحفاد حسن البنا، مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر، الموجودين فى فرنسا وسويسرا.وساعدت العلاقة الوثيقة التى تجمع «موزة» بـ«القرضاوى» النظام القطرى على توسيع نفوذه لنشر التطرف والإرهاب فى الدول الأوروبية، خاصة فرنسا وسويسرا، تحت ستار مجموعة اجتماعية ثقافية تقودها والدة تميم بن حمد، وعبر طارق رمضان. ولم يكتف «القرضاوى» و«موزة» بـ«حفيد البنا» المتحرش فقط، لكنهما اعتمدا أيضًا على نبيل النصرى، تلميذ «مفتى الإخوان»، وجعلاه رئيسًا لمركز «أوبسيرفاتوار قطر»، الذى يزعم أنه مركز بحثى قطرى فى باريس، لكنه مكرس لنشر الإرهاب ومهاجمة الدول التى تعادى قطر، خاصة العربية.