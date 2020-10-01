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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تسمم 100 بقرية «الفار» بالبحيرة بسبب وجبة كفتة في فرح

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:38 م
تسمم 100 بقرية الفار
تسمم 100 بقرية الفار
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 100 شخصا بحالة تسمم نتيجة تناول وجبة كفتة أثناء وجودهم فى فرح بقرية الفار التابعة لمركز المحمودية التابعة لمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد بتليغ مستشفى المحمودية العام بوصول 100 شخصا بحالة إعياء شديدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أثناء التواجد بفرح بقرية الفار تم تناول وجبة كفتة مما أدى الى إصابتهم بحالة إعياء شديد أسماء مصابي عزبة الفار التابعة لمركز المحمودية والمصابين.

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