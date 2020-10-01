أرمينيا تسقط طائرة مسيرة لأذربيجان

أسقطت القوات الأرمنية مساء اليوم، طائرة مسيرة تابعة لأذربيجان بالقرب من العاصمة يريفان.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، إن قوات الدفاع الجوي الأرمنية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لأذربيجان فوق مدينة أبوفيان بمنطقة كوتايكسك على بعد 16 كيلومترا من العاصمة يريفان.من جانبه، قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إنه جرى رصد 4 طائرات مسيرة فوق أراضي بلاده، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 3 منها.