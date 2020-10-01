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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«خطة موزة».. كواليس سعي والدة تميم للسيطرة على الاقتصاد التونسى خدمة لـ«الإخوان»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:35 م
موزة
موزة
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أسست موزة بنت ناصر المسند، والدة تميم، أمير قطر، فى فبراير ٢٠١٨، شركة لها فى إسطنبول تدعى «Triple M» للعقارات السياحية، برأسمال ١٠٠ ألف ليرة، لشراء مساحات شاسعة فى المدينة التركية.

واشترت والدة أمير قطر، فى ديسمبر ٢٠١٨، ٤٤ فدانًا و٧٠٢ متر مربع، فى منطقة «أرناؤوط كوى» الواقعة على طريق مشروع «قناة إسطنبول»، الذى يصر الرئيس التركى الإخوانى رجب طيب أردوغان على تدشينه، بمساعدات قطرية، رغم التحذيرات من أضراره.

كما لم يقف فساد «موزة» عند حد تمويل جماعة الإخوان الإرهابية فى تونس، حتى تسيطر على البلد الشقيق وتهدمه، وسعت إلى الاستيلاء على ممتلكات داخله، مع إحكام قبضتها على الاقتصاد التونسى ككل.

وتحاول «موزة»، منذ ٢٠١٧، الاستيلاء على قصر زين العابدين بن على، الرئيس التونسى السابق، وهو قصر كان يملكه «زين العابدين» فى حى «سيدى الظريف» بالعاصمة التونسية، قبل أن يهرب إلى السعودية فى ٢٠١١.
وأجرت «موزة» زيارة إلى تونس، فى مارس ٢٠١٧، التقت خلالها يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسى آنذاك، الذى كان يحكم بالتوافق مع جماعة الإخوان الإرهابية.
ووقتها قال مصدر فى وزارة الخارجية التونسية إن «موزة» اشترت قصر «بن على»، الذى تمت مصادرته بعد الثورة، ثم عرضه-سرًا- للبيع بجميع ما يحويه داخله، حسبما نشر موقع «تونس سيكرت» التونسى.
وسعت الدوحة إلى نفى تلك التقارير، لكن مع وجود دعوات سابقة داخل تونس لتحويل القصر إلى متحف أو ما شابه، لم يتم تنفيذ الأمر، ما يزيد احتمالات أن تكون «موزة» امتلكته بالفعل، أو ما زالت تسعى إلى الاستيلاء عليه.
وتدعى «موزة» أنها تسعى للاستثمار، لكنها فى حقيقة الأمر تطمع فى السيطرة على الاقتصاد التونسى، ومن ثم لعب دور رئيسى مهم فى تمكين جماعة الإخوان الإرهابية من مفاصل الحكم هناك مرة أخرى.
واستولت مجموعة باسم «ماجدة القطرية» تابعة لـ«موزة»، فى يوليو ٢٠١٩، على بنك «الزيتونة» التونسى، خلال مزاد علنى، بعد أن تخلت «مجموعة التريكى» التى كانت تملك البنك عن المزاد لقطر، بثمن ٤.٤٦٠ دينار تونسى «نحو ١.٥ دولار» للسهم الواحد، فيما كانت تبلغ أسهمها فى البنك ٢٥.٠٨٤.٧٣٩ سهم.
ولم تقف قطر عند شراء بنك «الزيتونة»، وسعت، بتوجيهات رئيستها الفعلية «موزة»، وعبر بنكى التجارى الدولى القطرى وقطر الوطنى، لشراء حصة البنك الفرنسى «باريباس» الموجودة فى بنك تونسى باسم «الاتحاد البنكى للتجارة والصناعة».
وكشف موقع «مباشر قطر» عن أن موزة والنظام الحاكم فى قطر ما زالا يسعيان للسيطرة على مفاصل الاقتصاد التونسى.

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