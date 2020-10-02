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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 2-10-2020 فى البنوك المصرية

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:32 ص
الدولار
الدولار
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تنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم عبر هذا التقرير، حيث استقر، اليوم الجمعة، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات نهاية الأسبوع، ليسجل الدولار 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وعالميًا تراجع الدولار أمس الخميس إلى أقل مستوى في تسعة أيام، حيث عززت بيانات أمريكية قوية وآمال بشأن تحفيز مالي ثقة المستثمرين بما يكفي للإقبال على عملات أكثر مخاطرة.

وارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار، وبلغ أعلى مستوى في عام ونصف العام في السوق الخارجية، حيث أدت عطلة في الصين لشح السيولة وعززت تحركات العملة، إضافة إلى ذلك كشفت بيانات صينية الأربعاء عن أن تعافي بكين الاقتصادي يمضي في مساره.

كما صعد الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية مقابل الدولار.

واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة تحفيزات قدمتها لمجلس النواب تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتصاعدت الآمال بإمكانية توصل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحل وسط.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 2-10-2020


وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك البركة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس عند 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع على الدولار في 19 بنكا من أصل 23 بنكًا، ما يؤشر إلى حالة الاستقرار في السوق.

وتكرر السعر نفسه على شاشات بنوك المصرف العربي الدولي، والكويت الوطني، وعوده، والأهلي اليوناني، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، وبلوم مصر، ومصر إيران للتنمية، والمشرق، والبركة، وساييب، والاستثمار العربي وقناة السويس.

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