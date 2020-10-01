«فساد موزة».. كيف تجاوزت قصورها فى لندن عقارات العائلة الملكية؟

تعيش موزة المسند، والدة تميم بن حمد الأمير القطري حياة رفاهية داخل قطر لكونها الحاكم الفعلى، وبالتزامن تمتد ثروتها داخل العديد من الدول حول العالم، وتتنوع ما بين القصور وناطحات السحاب والقرى السياحية وغيرها، زاعمة أنها من ثروتها الخاصة وليس من الأموال التى استولت عليها باستغلال سلطة الأسرة الحاكمة.وتمتلك أسرة «موزة» عقارات أكثر مما تمتلك العائلة المالكة البريطانية ذاتها، داخل العاصمة لندن، ما بين قصور ومبانٍ قديمة، مثل المبنى القديم للسفارة البرازيلية، والمطاعم الفاخرة وغيرهما.واشترت «موزة» ٣ منازل متجاورة فى العاصمة البريطانية «لندن»، خلال عام ٢٠١٤، من تصميم ديسيموس بورتون، المهندس المعمارى لقصر «باكنجهام» الملكى البريطانى، ودفعت فيها نحو ١٩١ مليون جنيه إسترلينى، لتحويلها إلى قصر.وعملت على جعل القصر هو الأغلى فى بريطانيا وبين ممتلكاتها، لتتجاوز قيمته فى النهاية ٣١٣ مليون جنيه إسترلينى، وهو ما علقت عليه صحيفة «ديلى ميل» البريطانية بسخرية، قائلة: «قصر بذلك المبلغ هو قدر ضئيل جدًا من الممتلكات التى تقتنيها عائلة موزة فى لندن».ويتكون القصر فى شكله النهائى من ٤ طوابق، أولها الأرضى السفلى، الذى يضم صالون تجميل، وجراجًا ضخمًا لسيارات «الليموزين»، وغرف تدليك «مساج»، وصالة رياضية ضخمة «جيم»، وغرفة رياضة وتدليك يفصلها جدار زجاجى عن حمام سباحة ضخم، وعدة غرف للتسلية والترفيه والألعاب.وتوجد فى الطابق الأرضى سلسلة من غرف استقبال وانتظار الضيوف تقود إلى غرفة ضخمة مخصصة لتناول الطعام وقاعات مخصصة للضيافة، والجانب الآخر من نفس الطابق يضم غرفة طعام أخرى، وغرفة مخصصة لتناول وجبة الإفطار، ومطبخًا ضخمًا، بجانب غرفة معيشة كبيرة.وينقسم الطابق الأول إلى قسمين، أحدهما يضم قاعات للجلوس واللقاءات الرسمية، وجناحًا لتناول «السيجار» ومكتبة، والآخر يضم ٣ غرف للتسلية والترفيه.أما الطابق الثانى فهو مخصص لغرف النوم، وفيه غرفة نوم ضخمة رئيسية بدورة مياه مخصصة لها وغرفتان للملابس، وغرفة مكتب كبيرة، بالإضافة إلى غرفتى نوم أخريين وغرفة استقبال وغرفة ملابس أخرى.ويضم الطابق الثالث قسمًا خاصًا بالأطفال، بجناحين للأولاد والبنات، وروضة أطفال ومطبخ، وغرفتين للتسلية والترفيه، وتتصل جميعها بالطوابق الأخرى عبر مصعد داخلى.