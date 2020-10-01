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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إقبال كبير على العرض المسرحي "أفراح القبة" في موسمه الجديد

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:32 م
عادل حسان
عادل حسان
نعمات مدحت
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شهد العرض المسرحي "أفراح القبة" الذي بدأ مساء اليوم الخميس، موسما جديدا، بعد عودته، على المسرح العائم بالمنيل إقبالا كبيرا من الجمهور، حيث ازدحمت صالة العرض مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحضور ٢٥% من الجمهور.

وتفاعل الجمهور مع أبطال العرض، حيث قدم عدد من الحاضرين عدة هدايا وباقة من الورود لأبطال العرض وذلك لإعجابهم بما قدموه، من جانبهم أعرب الأبطال عن سعادتهم البالغة بإعجاب الجمهور بالعرض وتفاعلهم معه.

من جانبه، قال عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى "أفراح القبة" يعود من اليوم فى موسم جديد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع طوال شهر أكتوبر الحالي على المسرح العائم بالمنيل فى تمام السابعة مساء.

يشار إلى أن العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، العرض بطولة عبدالمنعم رياض، محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، جورج أشرف، هايدى عبدالخالق، عبير الطوخي، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، موسيقى وألحان أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

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