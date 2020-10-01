دبّرت انقلاب تميم.. ودخلت القصر بـ«صفقة زواج»: مَن هي «موزة قطر»؟

«موزة بنت ناصر المسند».. اسم يُذكر، فتذكر معه متلازمة فضائح الفساد والرشاوى وتمويل الإرهاب ودعم المغتصبين، وغيرها من التهم التى تعكس ملامح الشخصية غير السّوية لوالدة أمير قطر تميم بن حمد، زوجة الحاكم السابق حمد بن خليفة.في السطور التالية، نتعرف بالأرقام والوقائع كيف ارتكبت «موزة» كل هذه الجرائم؟ وكيف انتقلت من واحدة تنتمى لعائلة معارضة إلى «الحاكم بأمره» فى البلد الخليجي بعد تخطيطها وتنفيذها انقلاب 1995؟ وغيرها من التفاصيل المثيرة عن حياة صاخبة بالخيانة والفساد، وذلك من واقع كتاب «قطر.. أسرار الخزينة»، الذى كتبه الصحفيان الفرنسيان جورج مالبرون وكريستيان تشينسو، ونشر فى 2013.تنتمي «موزة» إلى أسرة معارضة لجأت إلى الهروب خارج قطر؛ خوفًا من الاضطهاد، لكن فجأة دون أى مقدمات، عادت العائلة إلى الدوحة، بموجب «صفقة» قدموا فيها ابنتهم «موزة» لأمراء «آل ثانى» فى القصر الملكي.منذ هذه اللحظة، خططت «موزة» لتكون هى الحاكم الفعلي لذلك القصر بمَن فيه، وعلى الرغم من أنها كانت الزوجة الثانية لـ«حمد»، تمكنت من أن تصبح الأكثر نفوذًا داخل جدران ذلك القصر الملئ بالخيانات الأسرية طمعًا في الحكم.بدأت «موزة» مخططها لقَلب قصر الحكم رأسًا على عقب لصالحها فقط، فحرّضت زوجها «حمد» للانقلاب على والده وسرقة الحكم منه، لتأمين وجودها داخل القصر، وهو ما حدث بالفعل فى 1995، وبعدها فعلت الأمر ذاته، لكن بطريقة أخرى، عبر تنازل «حمد» عن الحكم لنَجلهما «تميم»، ما يؤمن استمرارها للأبد فى سدة الحكم داخل الدوحة.وعرفت حادثة 95 بـ«الانقلاب الأبيض»، إذ ودّع «حمد» أباه «خليفة»، خلال سفر الأخير إلى الخارج، فى 27 يونيو من ذلك العام، وعندما غادرت طائرته الأجواء القطرية، أسرع «زوج موزة» إلى إعلان توليه حكم قطر واعتقاله عددًا من مناصري والده.لم تقف «موزة» عند هذا الحد، واستمرت تحكم بصحبة زوجها طيلة الـ١٨ عامًا التى حكمها، وبالتزامن مع ذلك، كانت تعد نجلها «تميم» ليفعل فى أبيه ما فعلاه فى جده، لكن بشكل أكثر سلاسة، إذ استمرت فى السيطرة على مفاتيح السلطة، وتعيين المقربين نائبين لرئاسة الوزراء، حتى تبلورت سلطة نجلها «تميم» بتوليه ملفى الدفاع والتسليح، ونيابة قيادة القوات المسلحة، مع التخلص من خصومها فى الداخل بصفة مستمرة.واستمرت «موزة» في تدبير الانقلاب حتى أدرك زوجها ذلك، وخشى مصير والده، فأعلن التنازل عن الحكم لنجله «تميم»، فى يونيو 2013، فيما ظل موجودًا فى رئاسة ديوان الأسرة المالكة.واستغلت والدة أمير قطر كل هذه الأحداث، واستقرار الأمور لها داخل قصر الحكم، وتمتعها بسلطة كاملة، فى جمع الأموال الطائلة وخدمة عملها الخاص، وتمكنت من جمع ثروة ضخمة، استغلتها فى النهاية لتمويل الإرهاب فى العديد من دول العالم.وتبلغ الثروة الضخمة التى جمعتها «موزة» باستغلال نفوذها منذ دخولها إلى قصر الحكم فى الدوحة، بمساعدة زوجها ونجلها، أكثر من 15 مليار دولار، والغريب أن تلك الثروة الطائلة لم تشبعها، وظلت مستمرة في مخططاتها للحصول على مكاسب أكبر.