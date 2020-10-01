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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يدعو المصريين للاحتفال بذكرى أكتوبر في الميادين

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:52 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
صقر محمد
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دعا حزب مستقبل وطن كل أعضائه وجموع الشعب المصري، للمشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم، غدًا الجمعة، والاحتشاد بالميادين الكبرى في كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري "المنصة" بمدينة نصر.

وقال الحزب، في بيان صادر عنه: "يدعو حزب مستقبل وطن كل أعضائه وكافة جموع الشعب المصري للمشاركة في احتفالات بذكرى نصر أكتوبر العظيم يوم الجمعة الثاني من أكتوبر 2020 بالميادين الرئيسية في كل محافظة، والفعالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بالمنصة في مدينة نصر".

وأضاف الحزب في بيانه: "يجدد الحزب العهد في دعم جهود السيد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لحماية الوطن ومقدراته والسير دومًا نحو التقدم والازدهار".

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