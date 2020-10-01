وزير الثقافة: مصر تحركت سريعا لعودة النشاط رغم كورونا (فيديو)

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إنه في ظل الأحداث التي يمر بها العالم، مصر كانت من أوائل الدول التى تحركت سريعا لعودة النشاط الثقافي، وهو ما تم مع بدء الأزمة التي اجتاحت العالم كله.جاء ذلك خلال افتتاحها معرض الإسكندرية للكتاب بمرافقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بأرض كوتة، وبحضور الدكتور هيثم الحاج علي رئيس هيئة الكتاب، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.وأضافت «عبد الدايم» أن ذلك تم من خلال التحول الإلكتروني وأنشأنا قناة على اليوتيوب، وعرضنا المحتوى الثقافي والفني وحققت إقبال غير عادي بالعالم كله.وأشارت إلى أنه مع بداية التعايش مع الأزمة الحالية، تم طرح بدائل لعودة الحياة حيث تم إنشاء العديد من المسارح المكشوفة، وتجهيز أكثر من معرض للكتاب أولها معرض الإسكندرية، فهو أول معرض للكتاب على مستوى الوطن العربي، بعد الجائحة وتوقف الأنشطة، وثاني معرض على مستوى العالم.وأكدت أن الدولة تمتلك القدرة على استكمال المشوار والطريق للتصدي الجائحة في ظل الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم تنفيذها في جميع الفعاليات والمعارض.