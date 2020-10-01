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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية يحتفل باليوم العالمي للموسيقى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:11 م
المركز الروسي للعلوم
المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية
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احتفل المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، مساء اليوم الخميس، باليوم العالمي للموسيقى.

وأقام المركز حفلا للبيانو حضره مدير المركز القنصل مراد جاتين، بمشاركة المثقفين والمبدعين.

ضم الحفل مقطوعات موسيقية قدمها عازف البيانو المصري باسم سعد ومسؤولة استوديو الموسيقي التابع للمركز إلينا بارباشوفا.

واستمتع الجمهور بأعمال وألحان ديمتري شوستاكوفيتش ولودفيج فان بيتهوفن وآرام خاتشاتوريان، واستمتع بالموسيقى السحرية والأداء الاحترافي لموسيقيين رائعين.

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