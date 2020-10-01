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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكي: نتطلع لتعزيز التعاون العسكري مع الجزائر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:10 م
مارك إسبر
مارك إسبر
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أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك توماس إسبر، اليوم الخميس، تطلع بلده لتعزيز التعاون مع الجزائر في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب.

وقال إسبر في تصريحات له عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الخميس، بقصر المرادية الرئاسي بالجزائر العاصمة: "لقد تطرقنا إلى السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون بين جيشي البلدين".

وأضاف أنه تم التطرق إلى موضوعات أخرى مثل احترام سيادة الدول والحريات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أنه تم بحث تطورات الوضع في ليبيا والساحل الإفريقي، مضيفا" واتفقا على ضرورة متابعة التشاور والتنسيق من أجل توطيد أركان الأمن والسلم في المنطقة في إطار احترام وحدة وسيادة دولها".

وتابع: "كان لي أيضا شرف زيارة مقام الشهيد لوضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء الثورة الجزائرية، مليون ونصف المليون شهيد الذين ضحوا بأنفسهم لاستقلال الجزائر".

ووجه الشكر للرئيس تبون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به خلال زيارته للجزائر.

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