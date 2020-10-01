«الشريف» يناقش مخرجات المخطط الاستراتيجي للإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فريق عمل مشروع المخطط الاستراتيجي الإقليمي للتنمية العمرانية لمحافظة الإسكندرية لعرض ومناقشة مخرجات المخطط الاستراتيجي للمحافظة.يأتى ذلك فى إطار دور ومسئوليات الهيئة التى حددها قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وذلك بتحديد قضايا وفرص التنمية الواعدة على كافة أرجاء المحافظة مع عرض المشروعات الداعمة للتنمية فى كافة القطاعات موزعة على مناطق وأحياء المحافظة، وكذلك مناطق الامتداد والتوسع العمرانية المستقبلى وحتى ٢٠٣٠ مدعمة بفرص العمل والاستثمارات اللازمة لتنفيذها.حضر الاجتماع الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتورة مها فهيم نائب رئيس الهيئة للتخطيط القومى والإقليمى والبحوث والدراسات، والدكتور هانى عياد رئيس فريق العمل استشارى الدراسات الإقليمية، والدكتور عبدالوهاب حلمى استشارى التخطيط الصناعي والتنمية الصناعية، والدكتور مصطفى منير استشارى الدراسات العمرانية، والدكتور محمد صابر استشارى دراسات التنمية الاقتصادية، والمهندس محمد سمير خبير نظم المعلومات الجغرافية وصلاحيات تنمية الأراضى ورئيس ومهندسي المركز الإقليمي للهيئة بإقليم الإسكندرية، وفريق عمل المشروع.