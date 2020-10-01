محمود بدر ينظم ندوة بعنوان «حرب الشائعات ضد الدولة» بشبين القناطر

التقى النائب محمود بدر مع أهالى قرية كفر الشرفا قبلى مركز شبين القناطر في ندوة بعنوان "حرب الشائعات ضد الدولة المصرية".وحذر بدر الأهالى من الانسياق وراء دعوات التظاهر لجماعات الضلال وأهدافها، مشددا على ضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية والوطن.وأكد عضو مجلس النواب، حرص الدولة على مصلحة المواطن من خلال قانون التصالح الجديد، موضحا أن بعض الموظفين طبقوه خطأ بخلاف القانون وأن الدولة سعت لتصحيح هذه الأخطاء ومد مدة التصالح.وأكد النائب حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وضرورة العمل على زيادتها، وختم النائب قائلا: "يجب أن نعي جميعا حجم المؤامرة على الدولة المصرية وحجم الإشاعات".وطالب الجميع بالوقوف كتفا بكتف مع الدولة المصرية، قائلا إن هناك دورا قويا تقوم به الدولة في محاربة كل أنواع الفساد داخل المصالح الحكومية وخارجها.