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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 2 أكتوبر 2020

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:35 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: كن مستعدًا لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا يترك انطباعًا إيجابيًا عنك.
عاطفيًا: تطورات كثيرة في العلاقة لم تكن تتوقعها تكون لمصلحتك مع الشريك وتبعث على الطمأنينة.
صحيًا: احرص على شراء الخضراوات المزروعة طبيعيًا والخالية من أي مواد كيماوية، واغسلها جيدًا قبل تناولها.

الثور
مهنيًا: حاول أن تكون دقيقًا جدًا في عملك، ويستحسن أن تهتم بما أوكل اليك فقط لتكون مطمئن البال.
عاطفيًا: لا تحاول أن تكون عدائيًا مع الشريك، فقد تفاجأ بتصرف غير متوقع منه يثير المشاكل.
صحيًا: تستفيد من عطلة مفاجئة وتستغلها للقيام بنشاطات ترفيهية تريحك نفسيًا.

الجوزاء
مهنيًا: تتعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة.
عاطفيًا: حرص الشريك عليك مبرَّر ومسوَّغ ولا سيما أنك تبالغ أحيانًا في تصرفك المتهور مع الآخرين.
صحيًا: تبذل قصارى جهدك لتتوصل إلى جسيم رشيق بعد المعاناة الطويلة مع السمنة.


السرطان
مهنيًا: مزاجيتك في العمل تؤدي إلى صدامات ومشاحنات مع الزملاء، فحاول أن تكون إيجابيًا لترتاح.
عاطفيًا: تطورات مهمة تحدد مصير العلاقة المستقبلية مع الشريك، مهما يكن إطارها.
صحيًا: النقاش الحاد ينعكس سلبًا على أعصابك، فتتوتر بسرعة وتفقد التركيز.

الأسد
مهنيًا: تشعر بالارتياح بعد زوال الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم الأحلام ويجعلك لافتًا وأخاذًا وبراقًا، فحاول أن تمنح نفسك وقتًا أطول لتمضيه مع من تحب.
صحيًا: نم الساعات المطلوبة لئلا تستيقظ وتشعر بأنك في حالة من الكسل والهمة الثقيلة.

العذراء
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مهمة وتدخّلًا من قبل بعض الأصدقاء لمصلحتك، ويشير إلى انتصار وانتعاش.
عاطفيًا: مهما حاولت إرجاء مصارحة الشريك، فإن الوضع قد يتفاقم ويزداد تعقيدًا، وعندها يصبح ترميم العلاقة مستحيلًا.
صحيًا: احذر الإكثار من تناول الكحول وتدخين النارجيلة والسهر يوميًا حتى ساعة متأخرة من الليل.


الميزان
مهنيًا: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلًا.
عاطفيًا: امنح الشريك المزيد من الوقت ليشرح موقفه من الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيرًا الحوار البنّاء بينكما.
صحيًا: بعد قرارك الأخير القاضي باتباع حمية للمحافظة على صحة سليمة، بدأت تشعر بارتياح.

العقرب
مهنيًا: المشاركة في العمل يساعد على تأمين فرص النجاح وزيادتها، كما تخلق نوعًا من الانسجام التام بين الزملاء.
عاطفيًا: أيّ نجاح للعلاقة بالشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيبًا أو مهينًا.
صحيًا: لا تحاول الإكثار من تناول المأكولات الدسمة، ولا سيما في المناسبات.

القوس
مهنيًا: أجواء العمل المريحة تساعد في إنجاز الأعمال المطلوبة منك على أكمل وجه.
عاطفيًا: لا تتصرّف مع الشريك بجفاء، التطورات كثيرة في العلاقة بينكما بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.
صحيًا: بفضل العلاج الناجح والفعّال الذي وصفه لك طبيبك، تتخلص من الآلام التي كانت تصيب كامل جسمك.

الجدي
مهنيًا: القمر المكتمل في الحمل يشير إلى بلبلة وإرباك وفوضى فتشعر بضرورة مواجهة الحقائق، وهذا يكون في مصلحتك إذا كنت واثقًا بقدراتك المهنية والفكرية.
عاطفيًا: المحافظة على وتيرة واحدة في العلاقة بالشريك، قد تدخلكما في الروتين المملّ، وهذا ليس في مصلحتكما.
صحيًا: تعيش يومًا من الراحة الجسدية بعدما قررت التخلي عن العمل الإضافي الذي يرهق صحتك.

الدلو
مهنيًا: يسود الأجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسدّ المنطق في العلاقات.
عاطفيًا: لا تستغلّ نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مجبرًا على تنفيذ طلباتك.
صحيًا: تتخلّص من آثار وعكة صحية فرضت عليك ملازمة الفراش وتنطلق في رحلة ترفيهية مسلية.

الحوت
مهنيًا: عامل الوقت قد لا يكون في مصلحتك؛ لذا يستحسن أن تبادر فورًا إلى إنهاء كل الأمور العالقة.
عاطفيًا: كن حاسمًا في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقًا للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.
صحيًا: كن واعيًا جدًا اليوم لوضعك الصحي لئلا تقع ضحية وعكة مفاجئة.

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